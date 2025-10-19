বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুনের ঘটনা নাশকতা কি না, তদন্তের দাবি জাপার
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। তাঁরা বলেছেন, আগুনের ঘটনা কোনো পরিকল্পিত নাশকতার অংশ কি না, তা সরকারকে তদন্ত করে বের করতে হবে।
শনিবার রাতে এক যৌথ বিবৃতিতে জাতীয় পার্টির নেতারা এই দাবি জানান। তাঁরা বলেন, যদি নাশকতা হয়ে থাকে, তাহলে যাঁরা এ ধরনের দেশদ্রোহী কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা যে মতেরই হোক না কেন, তাঁদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
জাপা নেতারা বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার রূপনগর ও চট্টগ্রাম ইপিজেডের পরপরই হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আমাদেরকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছে। আমাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু যে ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা জাতি হিসেবে বিশ্বদরবারে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে, তার বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে সোচ্চার থাকতে হবে।’
অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অনেক ব্যবসায়ী তাঁদের সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
জাতীয় পার্টির নেতারা আরও বলেন, কার্গো ভিলেজে যে ধরনের অপব্যবস্থাপনার মধ্যে পণ্য রাখা হয়, তা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। ভবিষ্যতে যাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে পণ্য রাখা যায়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।