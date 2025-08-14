ডাকসু নির্বাচন: তৃতীয় দিনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ২২ জন

ডাকসু নির্বাচন: তৃতীয় দিনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ২২ জন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে তৃতীয় দিন আজ বৃহস্পতিবার আরও ২২ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ৫ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১ জন, সহকারী সাধারণ সম্পদাক (এজিএস) পদে ২ জন এবং অন্যান্য পদে ১৪ জন মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। এ নিয়ে গত তিন দিনে মোট ৪২ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ভিপি পদে ১০ জন, জিএস পদে ১ জন, এজিএস পদে ২ জন, সম্পাদক পদে ১৮ জন এবং সদস্য পদে ১১ জন রয়েছেন।
বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৭ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন। তবে কোন পদে জমা দিয়েছেন, তা নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি। এ ছাড়া হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এখন পর্যন্ত ১৮টি হল থেকে ২৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।
এদিকে ডাকসু নির্বাচনে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রের স্থান পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ। সংগঠনটির অভিযোগ, বর্তমান ভোটকেন্দ্রগুলো হল থেকে দূরে থাকায় নারী শিক্ষার্থীদের ভোটদানে আগ্রহ কমে যাবে।
আজ মধুর ক্যানটিন প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথাগুলো বলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার। তিনি বলেন, যারা নারী নেতৃত্ব চায় না, তারা প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজশ করে পরিকল্পিতভাবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
আবু বাকের মজুমদার নির্দিষ্ট কয়েকটি ভোটকেন্দ্রের স্থান পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়ে বলেন, সুফিয়া কামাল হলের ভোটকেন্দ্র টিএসসির পরিবর্তে কার্জন হলে, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল ও কুয়েত মৈত্রী হলের ভোটকেন্দ্র টিচার্স ক্লাবের পরিবর্তে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে এবং রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের জন্য টিএসসি বা বিকল্প কেন্দ্রে স্থাপন করা হোক।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন এবং হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর ভোট গ্রহণ হবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর। সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৯ সালে। ২৮ বছর পর ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।