প্রার্থিতা ফিরে পেতে বিএনপির মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী

কুমিল্লা–৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী মনোনয়ন ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দেওয়া সিদ্ধান্তের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করেছেন। ১৭ জানুয়ারি আপিলে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসি।

হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আজ সোমবার রিটটি দায়ের করা হয়। আগামীকাল এর ওপর শুনানি হতে পারে।

মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর অন্যতম আইনজীবী হামিদুল মিসবাহ প্রথম আলোকে বলেন, ইসির ১৭ জানুয়ারির সিদ্ধান্ত স্থগিত চাওয়া হয়েছে রিট আবেদনে।

এর আগে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। রিটার্নিং কর্মকর্তার এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসিতে আপিল করেছিলেন এই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি আপিলে অভিযোগ করেছিলেন, বিএনপির প্রার্থী ঋণখেলাপি হওয়ার তথ্য গোপন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের মিলনায়তনে শুনানি শেষে ১৭ জানুয়ারি হাসনাত আবদুল্লাহর আপিল মঞ্জুর করে ইসি। এতে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র অবৈধ হয়।

রিট আবেদনে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার দেওয়া সিদ্ধান্ত বহাল চাওয়া হয়েছে বলে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট অপর এক আইনজীবী জানিয়েছেন।

