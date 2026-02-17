ফোন পেয়েছেন এহছানুল হক মিলন, নতুন মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরাও ডাক পেতে শুরু করেছেন

ফোন পেয়েছেন এহছানুল হক মিলন, নতুন মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরাও ডাক পেতে শুরু করেছেন
সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানের পরপরই নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো শুরু করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ এহছানুল হক মিলন মন্ত্রিসভায় ডাক পেয়েছেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
চাঁদপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য এহছানুল হক মিলন ২০০১ সালে খালেদা জিয়ার সরকারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। এই আসন থেকে এবারও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দুই–তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী বিএনপির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা দলীয় চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আজ সকালে সংসদ ভবনে শপথ নেন। তাঁরা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেও সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেননি।
নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে আজ বিকেল চারটায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। যাঁরা যাঁরা মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন, তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।