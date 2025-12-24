আ.লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। বুধবার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনও দলটিকে বাদ দিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার চলতি বছরের মে মাসে সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোর যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে, যা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারকাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।