গণভোটে ঢাকার আসনগুলোয় ‘হ্যাঁ’ জিতল নাকি ‘না’

গণভোটে ঢাকার আসনগুলোয় ‘হ্যাঁ’ জিতল নাকি ‘না’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে কয়েকটা বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি গণভোটও আয়োজন করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোটের দিন সরেজমিনে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে গণভোটের পক্ষে অনেক সমর্থন দেখা গেছে। আবার গণভোটের বিষয়ে ভিন্নমতও দিয়েছেন অনেকে।
গণভোটের ফল প্রকাশের পরে অধিকাংশ আসনেই ‘হ্যাঁ’ ভোটে বেশির ভাগ সমর্থন দেখা গেছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে, ৪ কোটি ৮০ লাখ ৭৪ হাজার ৪২৯ জন ভোটার গণভোটে ‘হ্যাঁ’–এর পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন। এর বিপরীতে ২ কোটি ২৫ লাখ ৬৫ হাজার ৬২৭ জন ‘না’–এর পক্ষে মত দিয়েছেন। সেই হিসাবে মোট গণভোটের ৬৮ শতাংশ ‘হ্যাঁ’–এর পক্ষে এবং ৩২ শতাংশ ‘না’–এর পক্ষে পড়েছে।
ঢাকায় মোট ২০টি সংসদীয় আসন রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা–৩ থেকে ঢাকা–১৮ পর্যন্ত ১৬টি আসনের ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রতিটি আসনেই ‘হ্যাঁ’ ভোট ‘না’ ভোটের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে বেশি পড়েছে। আবার নানা কারণে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোট বাতিলও হয়েছে।
ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার জিনজিরা, আগানগর, তেঘরিয়া, কোন্ডা ও শুভাঢ্যা ইউনিয়ন নিয়ে ঢাকা–৩ আসন গঠিত। নির্বাচনে গণভোট নিয়ে মতামত জানিয়েছেন এই আসনের ১ লাখ ৯৪ হাজার ৭১২ জন ভোটার। তাঁদের মধ্যে ‘হ্যাঁ’ সমর্থন করেছেন ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৭ জন এবং ‘না’ সমর্থন করেছেন ৪৪ হাজার ৬৩৭ জন। এ আসনে ভোট বাতিল হয় ১৩ হাজার ২৮ জনের।
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৭, ৫১ থেকে ৫৪ এবং ৫৮ থেকে ৬১ ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ঢাকা–৪ আসন। এ আসনের ১ লাখ ৬৪ হাজার ৫৮৩ জন ভোটার গণভোটে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৪১ জন ‘হ্যাঁ’ এবং ৩৩ হাজার ২৮১ জন ‘না’ ভোট দিয়েছেন। এ আসনে ভোট বাতিল হয়েছে ৭ হাজার ৫৬১টি।
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বেশ কিছু ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ঢাকা–৫ আসনে প্রায় ২ লাখ ৪ হাজার ২৩০ জন গণভোট নিয়ে তাঁদের মতামত দিয়েছেন। সমর্থন করেছেন ১ লাখ ৪৯ হাজার ৯০৬ জন; বিপক্ষে অবস্থান জানিয়েছেন ৪৫ হাজার ৭৯ জন।
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আরেক আসন ঢাকা–৬। এই আসনে গণভোট দিয়েছেন ১ লাখ ৩৯ হাজার ২৯৯ জন। ‘হ্যাঁ’ সমর্থন করেছেন ৯৩ হাজার ৮৯৯ জন এবং ‘না’ সমর্থন করেছেন ৪০ হাজার ৭০১ জন। এ আসনে ভোট বাতিল হয়েছে ৪ হাজার ৬৯৯টি।
পুরান ঢাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা–৭ আসনে ২ লাখ ৩০ হাজার ৭৯৪ জন গণভোটে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৭০০ জন ‘হ্যাঁ’ এবং ৫৪ হাজার ৬৭৫ জন ‘না’ ভোট দিয়েছেন।
আলোচিত ঢাকা-৮ আসনে মোট ১ লাখ ১৪ হাজার ৪৬৪ জন গণভোট দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়েছেন ৮০ হাজার ৪০ জন; ‘না’ ভোট দিয়েছেন ৩১ হাজার ১৩২ জন। আর নানা কারণে গণভোট বাতিল হয়েছে ৩ হাজার ২৯২ জনের।
সবুজবাগ-খিলগাঁও-মুগদা নিয়ে গঠিত ঢাকা–৯ আসনে গণভোটে অংশ নিয়েছেন ২ লাখ ২১ হাজার ৮০৯ জন। তাঁদের মধ্যে ১ লাখ ৬১ হাজার ৯০ জন ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়েছেন; ৫১ হাজার ৩২০ জন ‘না’ ভোট দিয়েছেন।
ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, কলাবাগান ও হাজারীবাগ থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা–১০ আসনে গণভোট দিয়েছেন ১ লাখ ৬৮ হাজার ৬৩৬ জন। এ আসনে গণভোটে সমর্থন জানিয়েছেন ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৯ জন। আর ‘না’ ভোট দিয়েছেন ৩৪ হাজার ৬৪১ জন।
রামপুরা, বাড্ডা, ভাটারা এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা–১১ আসনে ১ লাখ ৯৬ হাজার ২৬০ জন গণভোটে অংশ নেন। এতে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়েছেন ১ লাখ ৪২ হাজার ৪৭১ জন। আর ‘না’ ভোট দিয়েছেন ৪৬ হাজার ১১ জন।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, কারওয়ান বাজার, হাতিরঝিল ও বিজয়নগর নিয়ে গঠিত ঢাকা–১২ আসনে গণভোটে অংশ নিয়েছেন ১ লাখ ২৪ হাজার ৪৬৯ জন। ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়েছেন ৯০ হাজার ৩৩৯ জন এবং ‘না’ ভোট দিয়েছেন ২৯ হাজার ৫২০ জন।
ঢাকা–১৩ (মোহাম্মদপুর-আদাবর-শ্যামলী) আসনে গণভোট নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ১ লাখ ৮১ হাজার ৭৬৫ জন। এই আসনে ‘হ্যাঁ’ সমর্থন করেছেন ১ লাখ ৩৫ হাজার ৩০০ জন। ‘না’–এর পক্ষে মত দিয়েছেন ৩৯ হাজার ১১৭ জন।
মিরপুর, গাবতলী প্রভৃতি এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা–১৪ আসনে গণভোট নিয়ে মতামত জানিয়েছেন ২ লাখ ১০ হাজার ২৫৬ জন। গণভোটের পক্ষে মত দিয়েছেন ১ লাখ ৫৮ হাজার ৫৪১ জন; বিপক্ষে মত দিয়েছেন ৪২ হাজার ৩০০ জন।
ঢাকা–১৫ আসনে গণভোটে অংশ নিয়েছেন ১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৬ জন। ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়েছেন ১ লাখ ২০ হাজার ২৯৩ জন। ‘না’ ভোট দিয়েছেন ২৯ হাজার ৪৭৯ জন।
ঢাকা–১৬ (রূপনগর-পল্লবী) আসনে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৫১৯ জন গণভোট দিয়েছেন। এর মধ্যে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়েছেন ১ লাখ ৪২ হাজার ৪১৮ জন। গণভোটে সমর্থন জানায়নি ৩২ হাজার ৭২০ জন। এ আসনে ৯ হাজার ৩৮১টি ভোট বাতিল হয়েছে।
গুলশান, বনানী ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা–১৭ আসনে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৪৭ জন ভোটার গণভোটে তাঁদের অবস্থান জানিয়েছেন। ভোটারদের মধ্যে ‘হ্যাঁ’ সমর্থন করেছেন ১ লাখ ৭ হাজার ৭৩০ জন এবং ‘না’ সমর্থন করেছেন ৩০ হাজার ৬০৬ জন।
ঢাকা–১৮ (বৃহত্তর উত্তরা) আসনের মোট ২ লাখ ৬৮ হাজার ৪৫৭ জন গণভোটে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। এর মধ্যে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়েছেন ১ লাখ ৯৫ হাজার ১৭২ জন। ‘না’ ভোট দিয়েছেন ৬১ হাজার ৮১০ জন।