আওয়ামী লীগ নাশকতায় এনসিপি কেন নীরব?

আওয়ামী লীগ নাশকতায় এনসিপি কেন নীরব?
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শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট নাশকতায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নিষ্ক্রিয়। এনসিপি মনে করে, সরকার নিজেদের স্বার্থে আওয়ামী লীগকে 'নিয়ন্ত্রিত নাশকতা'র সুযোগ দিচ্ছে, এটি তাদের 'গেম প্ল্যান'। গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগের ধর্মঘট ঘিরে দেশে ২২টি যানবাহনে আগুন ও ২৮টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হলেও এনসিপি কেন্দ্রীয়ভাবে সক্রিয় ছিল না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরুদ্বেগ বক্তব্য ও রণজিৎ চন্দ্রের ভারত থেকে আসা-যাওয়াকে সরকার-আওয়ামী লীগের আঁতাত হিসেবে দেখছে এনসিপি।