আপিলে বিএনপির দুজনের প্রার্থিতা বাতিল
নির্বাচন কমিশন (ইসি) আপিল শুনানি শেষে চট্টগ্রাম-২ ও কুমিল্লা–১০ আসনে বিএনপির দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে। ঋণখেলাপি হওয়ায় চট্টগ্রাম-২ আসনে সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা বাতিল হয়। দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ এবং আপিল শুনানিতে অনুপস্থিত থাকায় কুমিল্লা–১০ আসনে আবদুল গফুর ভুইয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। উভয় প্রার্থীর মনোনয়নপত্র রিটার্নিং কর্মকর্তার বাছাইয়ে বৈধ হয়েছিল। তবে, চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা বহাল রেখেছে ইসি।