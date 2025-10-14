রাজনীতি

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে জুলাই সনদ গণভোটে পাস করতে হবে: খেলাফত মজলিস

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
‘অবিলম্বে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান ও বাস্তবায়নসহ ৬ দফা দাবি’তে খেলাফত মজলিস ঢাকা মহানগরী আজ মানববন্ধনের আয়োজন করেছবি: খেলাফত মজলিসের সৌজন্যে পাওয়া

খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের বলেছেন, সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে জুলাই সনদ গণভোটে পাস করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি এ–ও বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। ফ্যাসিবাদী শক্তি ও তাদের দোসরদের বিচার করতে হবে।

‘অবিলম্বে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান ও বাস্তবায়নসহ ৬ দফা দাবি’তে খেলাফত মজলিস ঢাকা মহানগরী আয়োজিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে খেলাফত মজলিস ঢাকা মহানগরী শাখার উদ্যোগে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচার দৃশ্যমান ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগসহ কেন্দ্রঘোষিত ৬ দফা দাবিতে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী উত্তর সভাপতি সাইফুদ্দিন আহমদ খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের।

মহানগরী দক্ষিণ সাধারণ সম্পাদক মো আবুল হোসেন ও উত্তর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হকের যৌথ পরিচালনায় মানববন্ধনে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন।

‘অবিলম্বে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান ও বাস্তবায়নসহ ৬ দফা দাবি’তে খেলাফত মজলিস ঢাকা মহানগরী আজ মানববন্ধনের আয়োজন করে
ছবি: খেলাফত মজলিসের সৌজন্যে পাওয়া

কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য দেন যুগ্ম মহাসচিব মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সাল, আবদুল জলিল, মহানগরী দক্ষিণ সভাপতি মাওলানা আজীজুল হক, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য হাজি নুর হোসেন, মহানগরী দক্ষিণ সহসভাপতি মাওলানা ফারুক আহমেদ ভূইয়া, মল্লিক মোহাম্মদ কেতাব আলী প্রমুখ।

