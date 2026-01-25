রাজনীতি

জামায়াতের আমিরের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুকছবি: হাইকমিশনারের এক্স থেকে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের বিষয়ে যুক্তরাজ্যের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির হাইকমিশনার সারাহ কুক।

আজ রোববার সকালে সারাহ কুক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় যুক্তরাজ্যের এই অবস্থান তুলে ধরেন। ঢাকায় যুক্তরাজ্য হাইকমিশনের ভেরিফায়েড এক্সে এই তথ্য জানানো হয়।

বৈঠকের বিষয়ে জামায়াতের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেওয়া হয়েছে। পোস্টে বলা হয়, আজ সকাল সাড়ে ৯টায় শফিকুর রহমানের সঙ্গে তাঁর বসুন্ধরার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সারাহ কুক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনের উপহাইকমিশনার জেমস গোল্ডম্যান, রাজনীতি বিভাগের প্রধান টিমোথি ডাকেট ও দ্বিতীয় সচিব (রাজনীতি) কেট ওয়ার্ড।

বৈঠকে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্যভাবে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিকসহ উভয় দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়।

আলোচনায় দুই পক্ষ আশা প্রকাশ করেন, এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরও শক্তিশালী হবে। এ ছাড়া উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ পারস্পরিক সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরও গতিশীল হবে।

আলোচনার সময় জামায়াতে ইসলামীর আমিরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন, জামায়াতের আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মাহমুদুল হাসান।

