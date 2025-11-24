বাউলদের ওপর হামলার নিন্দা
পুলিশকে সন্ত্রাসের পক্ষে ব্যবহার করছে সরকার: সিপিবি
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) বলেছে, অন্তর্বর্তী সরকার পুলিশকে সন্ত্রাসের পক্ষে ব্যবহার করছে। মানিকগঞ্জে বাউলদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনায় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যৌথভাবে পুলিশ সদস্যরাও নিয়োজিত ছিলেন।
আজ রোববার এক বিবৃতিতে এই অভিযোগ করেন সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন। দেশব্যাপী পীর-ফকির, বাউল, মাজারপন্থী আউলিয়াদের ওপর অব্যাহত হামলা, গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সিপিবি নেতারা।
বিবৃতিতে বলা হয়, সরকারপ্রধান ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে অঙ্গীকার করেছিলেন, তাঁর সরকার পরিচালনার লক্ষ্য হবে অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলা, প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা। কিন্তু বাস্তবতা হলো সরকার উগ্র ডানপন্থী শক্তিকে বিভিন্নভাবে মদদ জুগিয়ে দেশকে নতুন করে এক বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
নিপীড়িত বাউল-ফকিরদের পাশে বিবেকবান দেশবাসীকে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান সিপিবি নেতারা। একই সঙ্গে উগ্র ডানপন্থী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাউল-ফকির, পীর-ফকির, ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে নির্যাতিত মানুষসহ নিপীড়িত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান জানান।
উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিবাদ
এক বিবৃতিতে মানিকগঞ্জে বাউল সাধক আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার এবং তাঁর সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। উদীচীর কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে বিবৃতিতে বলেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাহক বাউলদের নির্যাতনের এমন ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো না।
বিবৃতিতে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার নরসিংপুর গ্রামে লালন সাধুসঙ্গ আয়োজন সীমিত করার নিন্দাও জানায় উদীচী।