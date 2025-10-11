জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান দুই দিন পেছাল
১৫ অক্টোবর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরিত হবে, গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। কিন্তু আজ শনিবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকের পর তা দুই দিন পেছানোর কথা জানানো হয়েছে।
১৫ অক্টোবরের পরিবর্তে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি হবে ১৭ অক্টোবর। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এ অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
আজ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ঐকমত্য কমিশন এ সিদ্ধান্ত নেয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। বৈঠকে কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য বদিউল আলম মজুমদার, সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি আলী রীয়াজকে উদ্ধৃত করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আগ্রহী জনগণের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে অনুষ্ঠানটি ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। এ ছাড়া সেখানে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।
অন্তর্বর্তী সরকা গঠিত ৬টি সংস্কার কমিশনের ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে তৈরি হচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদ। এই সনদে স্বাক্ষরের জন্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক চালিয়ে যায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।
সব বিষয়ে মতৈক্য না হলেও কমিশন জানিয়েছে, আগামীকাল রোববার নাগাদ সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ দেবে তারা।