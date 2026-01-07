জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ কর্মী শিমন আবার রিমান্ডে

জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ কর্মী শিমন আবার রিমান্ডে
বিজয় দিবসের দিন সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে গিয়ে আটক নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মী শেখ শিমনকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আরেকটি মামলায় এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
আজ বুধবার বিকেলে শুনানি শেষে ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আয়েশা সিদ্দিকার আদালত এ আদেশ দেন।
মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকার সাভার মডেল থানাধীন এলাকায় শেখ হাসিনা, শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগের অন্য নেতা–কর্মীদের ছবিসংবলিত ব্যানার নিয়ে অজ্ঞাতনামা ১৫–২০ জন সরকারবিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন। ওই সময়ে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামিরা পালিয়ে যান। এ ঘটনায় ৯ নভেম্বর পুলিশ বাদী হয়ে সাভার মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন। পরে তাঁকে এই মামলায় সন্দিগ্ধ আসামি হিসেবে শেখ শিমনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
আসামিপক্ষের আইনজীবী গোলাম রাব্বানী জানান, জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দেওয়ার ঘটনায় শিমনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর দেড় মাস পর আজ তাঁকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। একই সঙ্গে সাত দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়।
গোলাম রাব্বানী বলেন, ‘আমরা আদালতকে বলেছি, এ আসামি এই মামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন। অন্যায়ভাবে তাঁকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত নন। আমরা তাঁর রিমান্ড বাতিল চেয়ে আবেদন করেছি। শুনানি শেষে আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।’
গত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে গেলে শেখ শিমনকে আটক করে আশুলিয়া থানা–পুলিশ। পরদিন আশুলিয়া থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তাঁকে আদালতে তোলা হয়। এ মামলায় তাঁকে দুই দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। এর পর থেকেই তিনি কারাগারে রয়েছেন।