জাতীয় পার্টির ১৯৫ আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত, গণভোটে ‘না’ জি এম কাদেরের

জাতীয় পার্টির ১৯৫ আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত, গণভোটে ‘না’ জি এম কাদেরের
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৯৫টি আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম প্রকাশ করেছে জাতীয় পার্টি (জাপা)। চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী, জাপার চেয়ারম্যান জি এম কাদের রংপুর-৩ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন। দলের মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারি গাইবান্ধা-১ ও গাইবান্ধা-৫ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
এ ছাড়া পাবনা–২ আসনেও দলটির প্রার্থী রয়েছে। তবে নতুন তফসিল অনুযায়ী, পাবনা–১ ও ২ আসনে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় আছে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। এর মধ্যে পাবনা–১ আসনে দলটি কোনো প্রার্থী দেয়নি। শেষ পর্যন্ত দলটি ১৯৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে পারে।
গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন জাপার মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারি। এ সময় দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদেরসহ দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সংবিধান সংস্কার ও আসন্ন গণভোটের কড়া সমালোচনা করেন জি এম কাদের। তিনি বলেন, স্বৈরাচার রোধ করার নামে সংবিধানে যে সংশোধনীগুলো করা হয়েছে, তাতে প্রধান নির্বাহী বা প্রধানমন্ত্রীকে কার্যত ক্ষমতাহীন করা হয়েছে। তাঁর হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতা ছাড়া কেউ কোনো দিন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে পারে না। তিনি আসন্ন গণভোটে দেশবাসীকে ‘না’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
জি এম কাদের বলেন, এই গণভোট সংবিধানবিরোধী ও অবাস্তব। এটি বাস্তবায়িত হলে দেশ অস্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, শুধু নির্বাচিত সংসদই সংবিধান পরিবর্তনের অধিকার রাখে। গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান বদলানোর চেষ্টা দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে।
জুলাই সনদের আলোকে সংবিধান সংস্কার হলে দেশ অচল হয়ে পড়বে বলেও দাবি করেন জাপার চেয়ারম্যান।
৫ আগস্টের পর অন্তর্বর্তী ইউনূস সরকারকে সমর্থন দিলেও পরবর্তী সময়ে ছাত্রনেতৃত্বের বিরোধিতার মুখে জাপাকে সরকার-সংলাপ থেকে দূরে রাখে। এর পর থেকেই সরকারের সমালোচনামুখর অবস্থানে রয়েছে দলটি।
সংবাদ সম্মেলনে জি এম কাদের অভিযোগ করেন, অন্তর্বর্তী সরকার মামলার নামে জনগণের ওপর ‘স্টিম রোলার’ চালাচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারে নামলে জাপার কর্মী-সমর্থকদের মামলা দিয়ে আটক করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। একইভাবে আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদেরও মামলার ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, প্রত্যেক নাগরিকের ভোটে অংশ নেওয়ার অধিকার রয়েছে। মব করে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিস্ট বলা হয়, অথচ যারা এখন ক্ষমতার নিয়োগকর্তা, তারা দেশে নাৎসিবাদ কায়েমের চেষ্টা করছে।