রাজনীতি

বাবার দল বিলুপ্ত করে ছেলে বিএনপিতে

সৈয়দ এহসানুল হুদা

কিশোরগঞ্জ-৫ (বাজিতপুর ও নিকলী) আসনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে আলোচনা জমে উঠেছে। বিএনপির জোটের অংশীদার বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা নিজ দল বিলুপ্ত ঘোষণা করে গতকাল সোমবার বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। এহসানুল হুদার বাবা সৈয়দ সিরাজুল হুদা বাংলাদেশ জাতীয় দল নামের রাজনৈতিক দলটির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭৮ সালে সিরাজুল হুদা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে হেরে যান। এহসানুল হুদা ১২–দলীয় জোটের সমন্বয়ক ছিলেন। তিনি তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা ৩১ দফার প্রচারণায় কাজ করেন।

