পোস্টাল ব্যালটের ভিডিও ভাইরাল: যা বলল ইসি
বাহরাইনে একটি বাসায় পোস্টাল ব্যালটের অনেকগুলো খাম গণনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে গতকাল মঙ্গলবার। এ নিয়ে আলোচনা–সমালোচনার মুখে আজ বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।
আখতার আহমেদ বলেছেন, সেখানে ১৬০টি ব্যালট ছিল। কোনো খাম খোলা হয়েছে, এ রকম কিছু ভিডিওতে দেখা যায়নি। বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বিষয়টি দেখছেন। পোস্টাল ব্যালট বিতরণে অনুসরণীয় পদ্ধতির ব্যতিক্রম হয়েছে কি না, তা তদন্ত করে জানাবে বাহরাইনের ডাক বিভাগ (বাহরাইন পোস্ট)।
ইসি সচিবের ভাষায়, পোস্টাল ভোটের ব্যালট পাওয়ার আনন্দটুকু ধরে রাখতে কেউ এটা ভিডিও করে পোস্ট করেছেন। তবে এটা করা উচিত হয়নি।
আজ সন্ধ্যায় নির্বাচন ভবনে আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের আরও বলেন, ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে ইসি পোস্টাল ব্যালটগুলো পাঠাচ্ছে। একেক দেশে পোস্টালব্যবস্থা একেক রকম। বাহরাইনের ক্ষেত্রে ১৬০টি পোস্টাল ব্যালট কোনো এক জায়গায় বক্সে (পিজিয়ন হোলের মতো) দেওয়া হয়েছে।
বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ইসি সচিব বলেন, ‘ছাত্রজীবনে হোস্টেলে যেমন একটা জায়গায় চিঠিপত্র রেখে যেত, একটা টেবিলের ওপরে, আমরা সেখান থেকে নিজেরা নিজেরা নিয়ে নিতাম। সে রকম একটা বক্সে ১৬০টি ব্যালট দিয়ে গেছে। ওই বক্সটা যখন বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়েরা এসে খুলেছেন, চার–পাঁচজন, তখন তারা ওটা ভাগ করে যে আমার পাশের ঘরে থাকে ও, আমি এটা নিচ্ছি। আমি ওটা পৌঁছে দেব। ব্যাপারটা এই রকম।’
ইসি সচিব বলেন, বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে বাহরাইন পোস্টকে জানানো হয়েছে। তারা সরেজমিন তদন্ত করে জানাবে, এটা কেন ঘটল। তাদের যে পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা ছিল, সেখানে কোনো ব্যতিক্রম হয়েছে কি না।
বিএনপি অভিযোগ করেছে, পোস্টাল ব্যালটে ধানের শীষ প্রতীক এমনভাবে রাখা হয়েছে প্রতীকের মাঝখানে ভাঁজ পড়ছে। এটা ইচ্ছাকৃত কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, তিনি যতটুকু জানেন, তা হলো—প্রতীকের যে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছিল, তার ধারাবাহিকতায় পোস্টাল ব্যালটে প্রতীকের ক্রম সাজানো হয়েছে।
কোনো খামই খোলা হয়নি
এদিকে সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১১ জানুয়ারি বাহরাইন পোস্ট ব্যালট খাম বিতরণের জন্য সেখানে থাকা প্রবাসী কয়েকজন বাংলাদেশি ভোটারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন তাঁরা কর্মস্থলে থাকায় তারা একই এলাকায় বসবাসকারী সহকর্মীর কাছে ব্যালট হস্তান্তরের অনুরোধ করেন। পোস্টম্যান ওই ব্যক্তির কাছে একই এলাকায় বসবাসরত ১৬০টি ব্যালট খাম বিতরণের জন্য হস্তান্তর করেন। পরে ভোটারদের কাছে হস্তান্তরের জন্য বাছাইকালে ভিডিওটি ধারণ করা হয়। বিষয়টি বাহরাইনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের নজরে এলে বাহরাইন পোস্ট ও সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশি প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এদিকে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশি অবিলিকৃত ১২৯টি খাম নিয়ে দূতাবাসে হাজির হয়ে সেগুলো বিতরণের জন্য সহযোগিতা কামনা করেন। দূতাবাসের নির্দেশনা অনুযায়ী খামসমূহ বাহরাইন পোস্ট ফেরত নিয়ে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের কাছে আলাদাভাবে বিতরণে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। উল্লেখ্য, এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশি কর্তৃক কোনো খামই খোলা হয়নি এবং তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়নি।
আরও ৭৩ আপিল মঞ্জুর
ইসি সচিব জানান, আজ বুধবার রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির পঞ্চম দিনে ১০০টি আপিল শুনানি হয়। এর মধ্যে ৭৩টি আপিল মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৭টি আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আর ১০টি আপিল আবেদনের শুনানি পেছানো হয়েছে। এগুলোর শুনানি পরে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ইসি ৩৮০টি আপিল শুনেছে। এর মধ্যে ২৭৭টি আপিল মঞ্জুর করা হয়েছে। নামঞ্জুর হয়েছে ৮১টি। আর বিভিন্ন কারণে শুনানি পেছানো হয়েছে ২৩টি আবেদনের। ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিল শুনানি চলবে।