তিন নেতার মাজার ও ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করছে এনসিপি

তিন নেতার মাজার ও ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করছে এনসিপি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত তিন নেতার মাজার এবং শহীদ শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করতে যাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় মাজার ও কবর জিয়ারত শেষে তারা প্রচার কর্মসূচি চালিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত যাবে।
আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরের পাশে প্রয়াত জাতীয় তিন নেতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের সমাধি অবস্থিত। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ ওসমান হাদির কবর।
তফসিল অনুযায়ী, আগামীকাল বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হচ্ছে। আজ এনসিপির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কাল সকাল সাড়ে ১০টায় তিন নেতার মাজার ও শহীদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে এনসিপির নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে। সেখানে থেকে তারা জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত যাবে।
কর্মসূচিতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীবসহ কেন্দ্রীয় নেতা ও বিভিন্ন সংসদীয় আসনে দলটির মনোনীত প্রার্থীরা উপস্থিত থাকবেন।