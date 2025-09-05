তেজগাঁওসহ ঢাকার তিন জায়গায় ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ’ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮

তেজগাঁওসহ ঢাকার তিন জায়গায় ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ’ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮
রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার দুটি জায়গায় ও ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। আজ শুক্রবার তাঁরা এসব বিক্ষোভ মিছিল করেন। এসব ঘটনায় আটজনকে আটক করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসলাম হোসেন আজ শুক্রবার প্রথম আলোকে বলেন, জুমার নামাজ শেষ হওয়ামাত্রই বেলা পৌনে ২টার দিকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার নাবিস্কো মোড়ে ঝটিকা মিছিল বের করেন। এ সময় তাঁরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সাতজনকে আটক করে। এ সময় অন্যরা পালিয়ে যান। আটক সাতজনকে পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা (ডিবি) কার্যালয়ে নেওয়া হয়।
এর আগে বেলা ১১টার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের জিএমজি মোড়ে আরেকটি ঝটিকা মিছিল বের করেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। সেখান থেকে একজনকে আটক করে পুলিশ। অন্যরা পালিয়ে যান।
এদিকে দুপুরে ধানমন্ডি ৪/এ সড়কে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা ঝটিকা মিছিল বের করেন। এ সময় তাঁরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে স্লোগান দেন। একপর্যায়ে পুলিশ পেছন থেকে ধাওয়া দিলে মিছিলকারীরা পালিয়ে যান।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পুলিশের ধানমন্ডি অঞ্চলের জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, জুমার নামাজ চলার সময় ৩/এ নম্বরের একটি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যুবকেরা আওয়ামী লীগের পক্ষে মিছিল বের করেন। মিছিলের খবর পেয়ে পাশের ৩/এ নম্বর সড়কে মোতায়েন করা পুলিশ সদস্যরা দ্রুত সেখানে ছুটে যান। পুলিশ সদস্যরা পেছন থেকে ধাওয়া করে মিছিলকারীদের আটকের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা দৌড়ে পালিয়ে যান।