বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এখনো কোনো জোটে যায়নি: মামুনুল হক

বিশেষ প্রতিনিধি
ঢাকা
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হকের হাতে প্রাথমিক সদস্যপদ ফরম পূরণ করে সংগঠনে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন মাওলানা হাবীবুল্লাহছবি: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সৌজন্যে

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এখন পর্যন্ত কোনো নির্বাচনী জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে জানিয়েছেন দলটির আমির মাওলানা মামুনুল হক। তিনি বলেন, আপাতত তাঁরা ‘জুলাই সনদ’ বাস্তবায়নের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আছেন।

আজ সোমবার সকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নিজ কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে মাওলানা মামুনুল হক এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর জামাতা মাওলানা হাবীবুল্লাহ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগ দেন। তিনি দলের আমিরের হাতে প্রাথমিক সদস্যপদ ফরম পূরণ করে সংগঠনে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। এ সময় দলের যুগ্ম মহাসচিব আতাউল্লাহ আমিন ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য আবদুস সোবহানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মামুনুল হক বলেন, খেলাফত মজলিসের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমেই নেওয়া হবে। প্রথমে বিষয়টি রাজনৈতিক সেলে আলোচনা হবে। এরপর সেটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার বৈঠকে। প্রয়োজনে তৃণমূল পর্যায়ের মতামতও নেওয়া হবে।

তৃণমূলের কর্মীদের উদ্দেশে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির বলেন, জনগণের সঙ্গে মিশে তাঁদের ভাবনা ও মনোভাব বুঝে কাজ করতে হবে। সংগঠনের সিদ্ধান্ত যেন জনগণের চাওয়া ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান মামুনুল হক।

