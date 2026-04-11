কুষ্টিয়ায় পীরকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিন্দা

কুষ্টিয়ায় পীরকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিন্দা
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পীরের দরবারে অগ্নিসংযোগ ও পীরকে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। আজ শনিবার সংগঠনটির দপ্তর সম্পাদক শাহাদাত হোসেনের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শনিবার দুপুরের দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পীরের দরবারে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। পাশাপাশি শামীম রেজা ওরফে জাহাঙ্গীর পীরকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এ ন্যক্কারজনক ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করার পাশাপাশি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
এতে বলা হয়েছে, এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় মাজার ভাঙা, মৃত মানুষকে কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেওয়া এবং দরগাহ ও ওরসকে কেন্দ্র করে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু নির্বাচিত সরকারের সময়ে এসেও এ ধরনের ভয়াবহ ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও উৎকণ্ঠার। মনে রাখতে হবে, জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা, যেখানে দল, মত, ধর্ম, ধর্মীয় ধারা-উপধারা, জাতি ও শ্রেণিনির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মনে করে, এ ঘটনা অবশ্যই নির্বাচিত বিএনপি সরকারের ধারাবাহিক ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ। এই ব্যর্থতার দায় অবশ্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ এড়াতে পারেন না।
এতে আরও বলা হয়েছে, এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যেমন ধর্মীয় অনুভূতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, তেমনি প্রতিটি ধর্ম ও ধর্মীয় ধারা-উপধারার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নিজস্ব ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার অধিকারকেও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। তবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই, এ ধরনের কোনো অভিযোগ যদি থাকে, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে আইন ও বিচারব্যবস্থা। অর্থাৎ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বা আইনহীনতা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকারের প্রতি উক্ত ঘটনায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক দোষী ব্যক্তিদের অতিদ্রুত গ্রেপ্তার করে শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাউলশিল্পীসহ ফকির ও অন্যান্য ধর্মীয় ধারা-উপধারার ভিন্নমতাবলম্বীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছে।