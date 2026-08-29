ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইস্যুতে দুঃখপ্রকাশ হাসনাতের

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইস্যুতে দুঃখপ্রকাশ হাসনাতের
কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে দেওয়া বক্তব্যে সৃষ্ট ভুল-বোঝাবুঝির জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'গান-বাজনা নিষিদ্ধ' মন্তব্যের দায় সেখানকার মানুষের ওপর চাপানোকে তিনি ভুল আখ্যা দেন। হাসনাত স্পষ্ট করেন, কনসার্ট বন্ধের কারণ ছিল উচ্চ শব্দ, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা নয়। নৌকাবাইচ স্থান সংক্রান্ত তথ্যগত ত্রুটিও স্বীকার করেন। তার আগের বক্তব্যের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ হয়েছিল। হাসনাত সবার অধিকার নিশ্চিত করার আদর্শে বিশ্বাসী।