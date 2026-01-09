বর্তমান অবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

বর্তমান অবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ বা ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ বিদ্যমান নেই বলে মনে করে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। তারা মনে করে, এ অবস্থায় অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব নয়।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গঠিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভা হয়। সেখানে কমিটির সদস্যরা এমন মত দেন বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়।
সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় বলা হয়, দেশবাসী এখনো শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির বিচার পায়নি। দেশে সন্ত্রাস নির্মূলে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই এবং মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটছে। অথচ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।
সভায় আরও বলা হয়, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা প্রমাণ করে প্রশাসন কারও একদিকে ঝুঁকে পড়ছে, যা কিছুতেই কাম্য নয়। এই প্রবণতা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাওলানা এ টি এম মা’ছুম সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য দেন। সভায় নির্বাচন পরিচালনার কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে একাধিক উপকমিটি গঠন করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। একই সঙ্গে কমিটির কার্যক্রম জোরদার করতে আরও কয়েকজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় কমিটির সদস্যসচিব মাওলানা আবদুল হালিমসহ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।