রাজনীতি

তাসনিম জারা ও তাজনূভা জাবীনের পদত্যাগ: যা বললেন নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির নেতারা। আজ রোববার রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়েছবি: মীর হোসেন

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে তাসনিম জারা ও তাজনূভা জাবীনের পদত্যাগ নিয়ে কথা বলেছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, কেউ দলে থাকবে কি না বা নির্বাচন করবে কি না, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।

জামায়াতে ইসলামীসহ আট দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার বিষয়টি জানাতে আজ রোববার রাতে বাংলামোটরে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন নাহিদ ইসলাম।

জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে দুই নারীনেত্রীর পদত্যাগ ও বেশ কয়েকজন নেতার আপত্তি দলে ভাঙন আনছে কি না, সেই প্রশ্ন করেন একজন সাংবাদিক। জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন, তাঁরা তাদের দলের নির্বাহী ‘বডির’ (পরিষদ) সঙ্গে আলোচনা করে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে জোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, যেকোনো মতামতের ক্ষেত্রে কারও ভেটো (আপত্তি) থাকতে পারে, মতামত থাকতে পারে। তবে তিনি মনে করেন, এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটি, সারা দেশের নেতা–কর্মীরা এবং সহযোগী সংগঠনের নেতারা জোটের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত। তিনি আরও বলেন, ‘যারা বিরোধিতা করছে, তাদের সাথে আমরা কথা বলব। তাদের আরও বোঝানোর চেষ্টা করব। আশা করি, তারা এনসিপির এই সিদ্ধান্তের সাথেই থাকবে।’

তাসনিম জারা ও তাজনূভা জাবিন

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করে যাঁরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন, সেই সব আসনে এনসিপি প্রার্থী দেবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘কে স্বতন্ত্র করছে সেই অনুযায়ী এনসিপি প্রার্থী ঠিক করবে না। এনসিপির লক্ষ্য–উদ্দেশ্যের সঙ্গে যাঁরা ঐকমত্য, যাঁরা মাঠে কাজ করেছেন, প্রার্থী হিসেবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তাঁরাই প্রার্থী হবেন।’

জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এনসিপির নির্বাচনী সমঝোতার বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পর গত শনিবার এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। পরে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেন, ‘বাস্তবিক প্রেক্ষাপটের কারণে আমি কোনো নির্দিষ্ট দল বা জোটের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।...এই নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৯ থেকে অংশগ্রহণ করব।’

স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে খিলগাঁও, সবুজবাগ ও মুগদা থানা এবং মান্ডা এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা–৯ আসনের ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিয়েছেন তাসনিম জারা।

জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির নির্বাচনী সমঝোতার প্রেক্ষাপটে দলটি থেকে পদত্যাগ করেছেন তাজনূভা জাবীনও। এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক তাজনূভা ঢাকা-১৭ আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন, নির্বাচনী প্রচারও চালাচ্ছিলেন তিনি। আজ দুপুরে এক ফেসবুক পোস্টে জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির আসন সমঝোতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি লিখেছেন, ‘এই জিনিস হজম করে মরতেও পারব না আমি।’

সংবাদ সম্মেলনে নাহিদের সঙ্গে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং কেন্দ্রীয় নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, হাসনাত আবদুল্লাহ, সারজিস আলম, আরিফুল ইসলাম আদীব, আবদুল হান্নান মাসউদের সঙ্গে দলের আরও তিন নেত্রী মাহমুদা মিতু, দিলশানা পারুল ও নাবিলা তাসনীম উপস্থিত ছিলেন।

