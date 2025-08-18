৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনে ‘জাতীয় উদ্যাপন কমিটি’ গঠন বিএনপির
৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে ‘জাতীয় উদ্যাপন কমিটি’ গঠন করেছে বিএনপি। আজ সোমবার বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গঠিত উদ্যাপন কমিটির সদস্যসচিব করা হয়েছে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে।
কমিটির সদস্যরা হলেন যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী, আবদুস সালাম আজাদ, সৈয়দ এমরান সালেহ, সাংগঠনিক সম্পাদক সায়েদুল আলম (ঢাকা), মাহবুবে রহমান (চট্টগ্রাম), শাহীদ শওকত (রাজশাহী), অনিন্দ্য ইসলাম (খুলনা), আসাদুল হাবিব (রংপুর), জিকে গউছ (সিলেট), সেলিম ভুঁইয়া (কুমিল্লা), শরিফুল আলম (ময়মনসিংহ) ও শামা ওবায়েদ (ফরিদপুর)।
আগামী ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর রমনা গ্রিনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন।