এভারকেয়ার হাসপাতালে আসছেন বিএনপির নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সিসিইউর সামনে বিএনপির নেতারা। আজ মঙ্গলবার সকালেছবি: প্রথম আলো

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে আসছেন দলীয় নেতারা।

খালেদা জিয়া আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

গত ২৩ নভেম্বর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন খালেদা জিয়া।

হাসপাতালে আছেন খালেদা জিয়ার বড় ছেলে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ ছাড়া পরিবারের অন্য সদস্যরা হাসপাতালে রয়েছেন।

হাসপাতালে আছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, দলের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।

সকাল আটটার পর হাসপাতালে আসেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস ও তাঁর স্ত্রী আফরোজা আব্বাস। এর কিছু পর আসেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

হাসপাতালের সামনে বিএনপির বেশ কিছু নেতা-কর্মীকে অবস্থান করতে দেখা গেছে।

খালেদা জিয়ার জানাজা আগামীকাল বুধবার রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে হতে পারে বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

