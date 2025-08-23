আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ মারা গেছেন

আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ মারা গেছেন
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফ মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আজ শনিবার স্থানীয় সময় দিবাগত রাত ৩টার দিকে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন।
সুলতান শরীফ ২০১১ সাল থেকে আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি লন্ডন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।
মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যে ‘বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাকশন কমিটির’ সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কমিটির তরফে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক লবিং, প্রচার ও সমর্থন আদায়ের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২১ সালে তাঁকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।
রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি তিনি প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সামাজিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি লন্ডনে বাংলাদেশ সেন্টারের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশে সুলতান শরীফের বাড়ি বরিশাল শহরে। তিনি দুই মেয়ে, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক বলেন, সুলতান শরীফের জানাজার সময় এখনো নির্ধারিত হয়নি। সবার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা হবে।
সুলতান শরীফের মৃত্যুতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা গভীর শোকাগ্রস্ত। রাজনৈতিক সহকর্মী, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবাসী নেতারা তাঁর অবদান স্মরণ করে শোক প্রকাশ করেছেন।