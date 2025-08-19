ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় শেষ, মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ৬৫৮ জন

ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় শেষ, মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ৬৫৮ জন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় শেষ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার শেষ দিনে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ৯৩ জন। এ নিয়ে টানা আট দিনে ডাকসুর ২৮টি পদে মোট ৬৫৮ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
আজ সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।
অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ডাকসুতে ভিপি, জিএসসহ ২৮টি পদে মোট ৬৫৮ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১০৬ জন। আর হল সংসদের হিসাব এখনো পাওয়া যায়নি। গতকাল পর্যন্ত হলগুলোতে ১ হাজার ২২৬ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছিল। এই সংখ্যা কিছু বাড়তে পারে।
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবির, গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ ও বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার জন্যও অনেকে মনোনয়নপত্র কিনেছেন।
এদিকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় বাড়ানোয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদসহ কয়েকটি ছাত্রসংগঠন। তারা বলছে, একটি ছাত্রসংগঠনকে বিশেষ সুবিধা দিতেই প্রশাসন সময় বাড়িয়েছে।
এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ‘কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা এক দিন সময় বৃদ্ধি করিনি। আপনারা দেখেছেন, গতকাল শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কেমন ছিল। ডাকসু তাদের অধিকার। সেই অধিকারটুকু যেন শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে নিতে পারে, সে জন্যই আমরা এক দিন সময় বাড়িয়েছি। ডাকসুর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, এখানে কোনো শিক্ষার্থীর দলীয় পরিচয় নেই। এখানে কোনো প্রতীক নেই। সবাই শিক্ষার্থী পরিচয়ে মনোনয়নপত্র নিয়েছে। আমরা কোনো শিক্ষার্থীর প্রতি পক্ষপাত আচরণ করিনি।’
মনোনয়নপত্র তুলতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় তদন্তে কী পাওয়া গেল, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ‘তদন্ত কমিটি কাজ করছে। আমরা আশা করছিলাম আজকেই রিপোর্ট পাব। কিন্তু এখনো পাইনি। পেলে জানিয়ে দেওয়া হবে।’
আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ আমরা পাইনি। গতকাল কিছু শিক্ষার্থী স্লোগান দিয়েছিল। তাদের সতর্ক করার পর তারা থেমে গেছে।’
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় আজ শেষ হয়েছে। ২০ আগস্ট বিকেল পাঁচটার মধ্যে এসব মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে। ২১ আগস্ট বেলা একটায় প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবার ডাকসুতে ভিপি, জিএসসহ পদ ২৮টি। গত নির্বাচনে (২০১৯ সালে) পদ ছিল ২৫টি। এবার তিনটি পদ বাড়ানো হয়েছে। আর প্রতিটি হল সংসদে নির্বাচন হবে ১৩টি পদে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন হল আছে ১৮টি। হলের বাইরে আট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে। ইতিমধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৮৭৩ জন ও ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন।