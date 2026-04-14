চট্টগ্রাম: হাসনাত-মনজুর সাক্ষাৎ ঘিরে বিতর্ক

চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ মনজুর আলমের বাসা থেকে বের হওয়ার পর সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহকে ঘিরে ধরেন কয়েকজন ব্যক্তি। আজ মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের কাট্টলি এলাকায়ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

এনসিপি নেতা ও সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ মঙ্গলবার চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ মনজুর আলমের কাট্টলির বাসায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয় দিয়ে একদল লোক হাসনাতকে ঘিরে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি ‘আওয়ামী লীগের দোসরের’ বাসায় এসেছেন। এনসিপির প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেছেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে গুঞ্জন, মনজুর আলম এনসিপির প্রার্থী হয়ে আসন্ন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে লড়তে পারেন।

