রাজনীতি

চতুর্থ শ্রেণি থেকে খেলাধুলা বাধ্যতামূলক হতে যাচ্ছে

সংসদে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। ২৯ মার্চ

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেছেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে চতুর্থ শ্রেণি থেকে খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলক করছে, যা সাতটি ইভেন্টের মাধ্যমে শুরু হবে। এর লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের ডিভাইসের আসক্তি কমানো। তিনি অভিযোগ করেন, বিগত "ফ্যাসিস্ট" সরকারের সময় (২০০৮ সাল থেকে) ক্রিকেট বোর্ডসহ ক্রীড়াঙ্গনে দলীয়করণ ও অবৈধ নিয়োগ হয়েছিল। জড়িত বিসিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপকর্ম তদন্তে দ্রুত কমিটি গঠন করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
