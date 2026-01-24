অন্যায় কাজে আমার ভাই গেলেও বেঁধে রাখবেন: বিএনপি প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর

অন্যায় কাজে আমার ভাই গেলেও বেঁধে রাখবেন: বিএনপি প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেছেন, তাঁর নাম ভাঙিয়ে অনেকে অন্যায়ভাবে সুবিধা চাইতে পারে। সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে, প্রতিরোধ গড়তে হবে। অন্যায় কাজে যদি তাঁর আপন ভাইও যান, তাকেও বেঁধে রাখতে হবে।
আজ শনিবার সকালে নির্বাচনী প্রচার শুরুর আগে এক সংক্ষিপ্ত পথসভায় এ কথা বলেন এস এম জাহাঙ্গীর। বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরের উত্তরা স্কয়ার এলাকা থেকে তিনি তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন।
এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘যদি কেউ ন্যায়ের পথে থাকে, ন্যায়ের কথা বলে, তাঁকে সহযোগিতা করবেন। আর অন্যায়ভাবে যদি কেউ সহযোগিতা চায়, অবশ্যই অবশ্যই তাকে কোনো রকম সহযোগিতা করা যাবে না।’ তিনি বলেন, ‘বিএনপি একটি বড় দল। এই দলে যে খারাপ দু-একজন ছিল না বা নেই, সেটা আমি বলব না। কিন্তু যাঁরা খারাপ মনমানসিকতা পোষণ করেন, তাঁদের অনুরোধ করব, আপনারা যদি বিএনপি করতে চান, আপনারা যদি ভালো মানুষ হন, তাহলে বিএনপি করতে পারবেন। তা না হলে বিএনপি করার কোনো সুযোগ নেই।’
নির্বাচিত হলে কোনো কল্যাণ সমিতি, মসজিদ কমিটি বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে জানান বিএনপির এই প্রার্থী। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, দখলবাজি, দুর্নীতি, মাদক ও কিশোর গ্যাং যাতে সৃষ্টি হতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে আগামীর পথ চলতে হবে বলেও জানান তিনি।
পথসভায় ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি, উত্তরা পশ্চিম থানা বিএনপি, ঢাকা উত্তর সিটির ৫১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি ও এর অঙ্গ–সহযোগী সংগঠনের শত শত নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
পথসভা শেষে উত্তরার সোনারগাঁও জনপথ অ্যাভিনিউ থেকে প্রচার শুরু করেন এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। তিনি প্রচারপত্র বিলি করেন এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করেন।