ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নতুন সভাপতি মহিউদ্দিন, সেক্রেটারি আশিক

ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নতুন সভাপতি মহিউদ্দিন, সেক্রেটারি আশিক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার নতুন আংশিক কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মহিউদ্দিন খান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) এজিএস ও লোক প্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান।
এ ছাড়া নতুন কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন সাবেক প্রচার সম্পাদক সাজ্জাদ হোসাইন খান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের ২০২৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ বিষয়ে জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ সকাল আটটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যদের নিয়ে শহীদ মাহবুবুর রহমান অডিটরিয়ামে সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় এইচআরএম সম্পাদক সাইদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক সাদিক কায়েম।
এতে আরও বলা হয়, ২০২৬ সেশনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষে সদস্য সমাবেশে কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বাক্ষরিত ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত মহিউদ্দিনকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নবনির্বাচিত সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান। সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি মহিউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারি হিসেবে আশিকুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে সাজ্জাদ হোসাইন খানকে মনোনীত করেন।