রাজনীতি

খাগড়াছড়িতে ধর্ষণ, হত্যা ও অগ্নিসংযোগে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
খাগড়াছড়িতে কিশোরীকে ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম জোটের বিক্ষোভ সমাবেশ। ঢাকা, ৩০ সেপ্টেম্বরছবি: বাম জোটের সৌজন্যে

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চা। এ সময় ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া তিনজন পাহাড়িকে হত্যার ঘটনায় দায়ীদেরও বিচারের দাবি জানিায়েছে তারা।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এসব দাবি জানানো হয়। সমাবেশে বক্তারা ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় দায়ীদের স্বাধীন তদন্ত কমিটির মাধ্যমে চিহ্নিত করার দাবি জানান।

সমাবেশে নেতারা বলেন, ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে বাড়ি ফেরার পথে খাগড়াছড়িতে ১৩ বছরের এক পাহাড়ি কিশোরীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষকদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে জেলায় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করে আন্দোলনকারী জুম্ম ছাত্র জনতা। কর্মসূচিতে ন্যক্কারজনকভাবে হামলা করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর সামনেই পাহাড়িদের বাড়িঘর–দোকানপাটে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

সরকার খাগড়াছড়িসহ সারা দেশে নারী ধর্ষণ-নিপীড়ন, মব সন্ত্রাস দমনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ দাবি করে বক্তারা বলেন, ফ্যাসিবাদী সরকার পতনের পরও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ন্যায়সংগত আন্দোলনকে জাতিগত-সাম্প্রদায়িক উসকানির আবরণে জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারও আন্দোলন দমনে পুরোনো স্বৈরাচারী মানসিকতা থেকে ভিন্ন কোনো নিদর্শন দেখাতে পারেনি।

সমাবেশে নেতারা অনতিবিলম্বে খাগড়াছড়িতে আন্দোলনকারীদের ওপর অব্যাহত ধরপাকড়-গ্রেপ্তার ও সন্ত্রাসী হামলা বন্ধের দাবি জানান।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চা ও বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদক নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন।

সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য মুশতাক হোসেন, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাসদ (মার্ক্সসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আবদুল আলী, গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন, বাসদের (মাহবুব) সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ ভূইয়া প্রমুখ।

