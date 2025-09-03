ডাকসু: বামপন্থীরা কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে পারবে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সর্বোচ্চ ১২ জন নারী প্রার্থী দিয়েছে বামপন্থী সাতটি ছাত্রসংগঠনের প্যানেল প্রতিরোধ পর্ষদ। প্রতিরোধ পর্ষদের স্লোগান রাখা হয়েছে ‘সমতায়-প্রতিরোধে নিরাপদ ক্যাম্পাস’। বামপন্থীরা মনে করছে, বৈচিত্র্য, প্রার্থীদের পরিচিতি এবং সব সময় তাঁদের প্রতিবাদী ভূমিকা ভোটে ভালো করতে সহায়তা করবে। প্রশ্ন হলো, বামপন্থীরা কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারবে? বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে ও পরে অনুষ্ঠিত ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভালো করেছিল বামপন্থীরা।