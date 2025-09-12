রাজনীতি

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের এমন ভরাডুবির কারণ কী

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন। গত মঙ্গলবার বিকেলে মধুর ক্যানটিনে

ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেবে কি না—এ নিয়ে শুরু থেকেই দ্বিধা–অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল ছাত্রদল। প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনগুলো যখন ক্যাম্পাসে নানাভাবে তৎপরতা চালাচ্ছে, তখনো ছাত্রদল নিজেদের প্যানেল ঘোষণা করতে পারেনি। ভিপি পদে প্রার্থী কে হবেন, সে বিষয়ে সংগঠনটির কর্মী-সমর্থকদেরও স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। ভোটের মাত্র ২০ দিন আগে প্যানেল ঘোষণা করে ছাত্রদল। পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকা, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, প্রচারণা কৌশল কী হবে, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ছাত্রদলের মধ্যে সঠিক সমন্বয় দেখা যায়নি।

