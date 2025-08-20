ডাকসু নির্বাচনে সানজিদার সম্মানে ছাত্রদলের বিশেষ সিদ্ধান্ত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ ছাত্রদল ভিপি, জিএস, এজিএসসহ ২৭ পদে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। তবে জুলাই অভ্যুত্থানে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বীর সম্মানে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে কোনো প্রার্থী দেয়নি তারা। এই পদে সানজিদাকে সমর্থন জানাচ্ছে ছাত্রদল। এ ছাড়াও বামপন্থী ছাত্রসংগঠন ‘প্রতিরোধ পর্ষদও’ এই পদটিতে প্রার্থিতা ঘোষণা করেনি। ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান এবং জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম।