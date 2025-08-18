রাজনীতি

ডাকসু নির্বাচন: মোট মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ৫৬৫ জন, শেষ দিনে নিলেন ৪৪২ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মোট ৫৬৫ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে শেষ দিন আজ সোমবার মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ৪৪২ জন।

আজ সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ১২ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত গত এক সপ্তাহে ডাকসুর বিভিন্ন পদে মোট ৫৬৫ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। শেষ দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বাড়তি চাপ ছিল। শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উৎসাহ–উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মনোনয়ন নিয়েছেন।

হল সংসদের মনোনয়নের বিষয়ে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ১৮টি হলে বিভিন্ন পদে মোট ১ হাজার ২২৬ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। এর মধ্যে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৭১ জন, শহীদুল্লাহ হলে ৯৭ জন, জগন্নাথ হলে ৬৬ জন, ফজলুল হক মুসলিম হলে ৭৮ জন, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৯৩ জন, বেগম রোকেয়া হলে ৪৬ জন, সূর্যসেন হলে ৯০ জন, মুহসীন হলে ৭৪ জন, শামসুন্নাহার হলে ৩৭ জন, জসীমউদ্‌দীন হলে ৭৪ জন, জিয়াউর রহমান হলে ৮৭ জন, শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৬৯ জন, কুয়েত মৈত্রী হলে ২৯ জন, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ৩০ জন, অমর একুশে হলে ৮৪ জন, সুফিয়া কামাল হলে ৪০ জন, বিজয় একাত্তর হলে ৮৮ জন, স্যার এ এফ রহমান হলে ৭৩ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।

আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ‘আজকে আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো তথ্য আমরা পাইনি। প্রার্থীরা আচরণবিধি মেনে একসঙ্গে পাঁচজন করে এসে মনোনয়নপত্র নিয়েছে। কেউ কেউ একা এসে নিয়েছে। লবিতে হয়তো হঠাৎ করে কেউ মিছিল করে থাকতে পারে। তবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিষেধ করেছি। সেটি তারা মেনেছে।’

ডাকসুর তফসিল অনুযায়ী, ১২ আগস্ট থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়ে আজ সোমবার শেষ হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে ২১ আগস্ট বেলা একটায় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ইতিমধ্যে ডাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৮৭১ জন ও ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন।

