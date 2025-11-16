রাজনীতি

দিনাজপুর: খালেদার মনোনয়নে সদর আসনে এককাট্টা বিএনপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দিনাজপুরের ছয়টি আসনে আগাম প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়েছে। বিএনপি-জামায়াতসহ বিভিন্ন দলের নেতারা প্রতিদিনই গণসংযোগ করে ভোটারদের নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি। এর মধ্যে দুটিতে প্রার্থী নিয়ে দলের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। সদরে মনোনয়ন নিয়ে নেতাদের মধ্যে বিভেদ থাকলেও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে প্রার্থী ঘোষণা করায় তাঁরা এককাট্টা হয়েছেন। অন্যদিকে অনেক আগে থেকে মাঠে রয়েছে জামায়াত।

