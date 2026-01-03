রাজনীতি

বিএনপি জোটের প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করতে নেতা–কর্মীদের আহ্বান জমিয়তের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর মিরপুরে আরজাবাদ মাদ্রাসায় জমিয়তের নির্বাচন মনিটরিং সেলের বৈঠক হয়। ঢাকা, ০৩ জানুয়ারিছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করতে নেতা–কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ।

আজ শনিবার সকালে রাজধানীর মিরপুরে আরজাবাদ মাদ্রাসায় জমিয়তের নির্বাচন মনিটরিং সেলের বৈঠকে দলটির নেতারা এ আহ্বান জানান। পরে গণমাধ্যমে বিবৃতি পাঠিয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

বৈঠকে দলের নেতারা বলেন, বর্তমান ক্রান্তিকালে নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং ইসলামপ্রিয় জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থীদের বিজয় গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য জমিয়তের প্রতিটি ইউনিট, ওয়ার্ড ও থানা পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের নিজ নিজ এলাকায় সম্মিলিতভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মাওলানা আবদুর রব ইউসুফীর সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা বাহাউদদীন যাকারিয়ার পরিচালনায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দলটির সহসভাপতি মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, নাজমুল হাসান, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা তাফাজ্জুল হক আজিজ, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা শুয়াইব আহমদ প্রমুখ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন