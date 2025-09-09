রাজনীতি

কারচুপির অভিযোগে ডাকসুর নির্বাচন বর্জন করলেন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী তাহমিনা

প্রতিবেদক
, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী তাহমিনা আক্তার বিকেলে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেনছবি: প্রথম আলো

কারচুপির অভিযোগ এনে ডাকসু নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন তাহমিনা আক্তার নামে এক স্বতন্ত্র সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী। আজ মঙ্গলবার বিকেলে টিএসসিতে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ভোটকেন্দ্রে ভোট কারচুপি ও দখলদারিত্ব হয়েছে।

অভিযোগ করে তাহমিনা আক্তার বলেন, আগে থেকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রার্থীর পক্ষে পূরণ করা ব্যালট দিয়ে এবং বিভিন্ন কৌশলে জালিয়াতি করে তাদের প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য প্রহসনের ভোটগ্রহণ হয়েছে।

স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী তাহমিনা বলেন, ‘এ ভুয়া নির্বাচন বর্জন ও বয়কট করলাম। শিবিরের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ভিসি ও নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সবার ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করে তাদের পদত্যাগ দাবি করছি এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।’

