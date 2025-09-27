দেশ নারী ও শিশুদের জন্য আতঙ্কের জনপদে পরিণত হয়েছে: সিপিবি

দেশ নারী ও শিশুদের জন্য আতঙ্কের জনপদে পরিণত হয়েছে: সিপিবি
খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণসহ সারা দেশে অব্যাহত ধর্ষণ-নিপীড়নের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। দলটির নেতারা বলেছেন, সরকারের চরম উদাসীনতায় পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমতল পর্যন্ত গোটা দেশ নারী, এমনকি শিশুদের জন্যও আতঙ্কের জনপদে পরিণত হয়েছে।
আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিপিবি এসব কথা বলেছে। বিবৃতিতে সিপিবি সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন অবিলম্বে পাহাড়ি কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন। এ ঘটনায় প্রতিবাদকারীদের আটক ও নির্যাতনের প্রতিবাদও জানিয়েছেন তাঁরা।
সিপিবি নেতারা বলেছেন, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো তাদের শপথ রক্ষা করবে ও পেশাদারত্ব বজায় রাখবে—এটাই দেশের মানুষ প্রত্যাশা করে। তাই প্রতিবাদ দমনের পরিবর্তে অপরাধীকে আইনের আওতায় আনতে সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখতে হবে। আর এটি নিশ্চিত করার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব সরকারের।
বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৫ মে বান্দরবানে একজন খেয়াং নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। গত কয়েক মাসে ওই ঘটনার বিচারে তেমন কোনো অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। ফলে বিচারহীনতার চলমান বাস্তবতা একের পর এক বর্বরতা ও অপরাধের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। গণ–অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করা অন্তর্বর্তী সরকার মুখে মুখে অনেক পরিবর্তনের কথা বললেও বাস্তবতার সামান্য পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি।
অব্যাহত ধর্ষণ-নিপীড়নের ঘটনার প্রতিবাদে এবং নারীর নিরাপত্তা ও স্বচ্ছন্দ জীবনের অধিকার প্রসঙ্গে ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নীরব থাকারও সমালোচনা করেন সিপিবির নেতারা। তাঁরা বলেন, ডানপন্থী দলগুলো রাষ্ট্রযন্ত্র ও শাসনকাঠামোর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য থেকে নীরবতার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে তাদের ক্ষমতার সিঁড়ি আরোহণের হিসাব-নিকাশ ও তাগাদা নানাভাবে সামাজিক অপরাধীদের মদদ যোগাচ্ছে।
নারী-পুরুষ, পাহাড়ি-বাঙালিনির্বিশেষে সবার জন্য নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের নিশ্চয়তা অর্জনে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে এবং সমাজের সর্বত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সিপিবির নেতারা।