ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৮ টাকায় বই-গাছ উপহার দিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৮ টাকায় বই-গাছ উপহার দিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে ব্যতিক্রমী কর্মসূচি পালন করেছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শুভোদয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপনে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে গিয়ে প্রতীকী মূল্যে বই বিক্রি ও গাছ উপহারের আয়োজন করে সংগঠনটি।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার চত্বরে এ কর্মসূচি শুরু হয়। এতে শিক্ষামূলক, প্রেরণামূলক ও ইতিহাসভিত্তিক বই মাত্র ৪৮ টাকায় বিক্রি করা হয়। বইয়ের সঙ্গে পাঠকদের দেওয়া হয় একটি করে গাছের চারা।
আয়োজকেরা জানান, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, জ্ঞানচর্চা বাড়ানো এবং ইতিহাসের সঠিক তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি ঘিরে সকাল থেকেই গ্রন্থাগার এলাকায় শিক্ষার্থী ও তরুণ পাঠকদের উপস্থিতি দেখা যায়।
শুভোদয়ের প্রধান সমন্বয়ক জাহিদ হাসান শাকিল বলেন, ‘প্রথাগত রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে গিয়ে তরুণ প্রজন্মের মেধা ও মননের বিকাশে কিছু করার লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হয়েছে। বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখতে ৪৮ টাকায় যুবসমাজের উপযোগী বই বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশের কথা বিবেচনায় গাছও উপহার দেওয়া হয়েছে।’
জাহিদ হাসান শাকিল আরও বলেন, ‘তরুণদের মধ্যে ইতিহাসের সঠিক তথ্য জানা ও বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করা জরুরি। শিক্ষার্থীদের সাড়া দেখে আমরা আনন্দিত। ভবিষ্যতেও শুভোদয় সমাজগঠনমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।’
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিল গতকাল মঙ্গলবার। প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর রমনা পার্কে দলটি প্রতিষ্ঠা করেন।