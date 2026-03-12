মির্জা আব্বাস অসুস্থ, এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি

মির্জা আব্বাস অসুস্থ, এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মির্জা আব্বাসের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার ইফতারের সময় তিনি হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। অবস্থার উন্নতি না হলে গভীর রাতে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
মির্জা আব্বাসের স্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভানেত্রী আফরোজা আব্বাস তাঁর স্বামীর সুস্থতা কামনায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।