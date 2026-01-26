কল্পনাও করিনি এত ভালোবাসা পাব: তাসনিম জারা
নির্বাচনী প্রচারে নেমে মানুষের এত ভালোবাসা পাবেন, তা কল্পনাও করেননি বলে জানিয়েছেন ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারা।
আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর সবুজবাগ মাদারটেক এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।
তাসনিম জারা বলেন, ‘জনগণের সাড়া অভূতপূর্ব, এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। আমি কল্পনাও করি নাই যে এত ভালোবাসা পাব। আমরা একদম রাস্তায়, বাজারে গিয়ে তাঁদের সাথে কথা বলছি এবং তাঁদের একদম কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছি।’
জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে মানুষের প্রত্যাশাগুলো জানার চেষ্টা করছেন উল্লেখ করে তাসনিম জারা বলেন, ‘সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা হেঁটে হেঁটে মানুষের সমস্যার কথা শুনছি এবং জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে তাঁদের প্রত্যাশাগুলো জানছি। সবাই খুব মন খুলে কথা বলছেন এবং অনেক ভালোবাসা দিচ্ছেন। মুরুব্বিরা আসছেন দোয়া করতে। এলাকার মানুষের সঙ্গে এত কাছ থেকে মেশার এই অভিজ্ঞতা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া।’
নিজের নির্বাচনী আসন প্রসঙ্গে তাসনিম জারা বলেন, এটি রাজধানীর একটি ঘনবসতিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এখানকার মানুষ নিয়মিত কর ও বিভিন্ন বিল পরিশোধ করলেও কাঙ্ক্ষিত নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। গ্যাসের সমস্যা এখানে সবচেয়ে বড়। বিল দেওয়ার পরও দিনের বেশির ভাগ সময় গ্যাস থাকে না। রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল, জলাবদ্ধতা এবং ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতো রোগের উপদ্রব নিত্যদিনের সমস্যা।
তাসনিম জারা বলেন, ‘ঢাকা-৯ এলাকার বিপুল জনসংখ্যার জন্য একমাত্র সরকারি হাসপাতাল মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। কিন্তু সেখানে অব্যবস্থাপনা ও সেবার ঘাটতি রয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্বাচনী ইশতেহারে রাখা হয়েছে। মানুষ আমাদের এসব প্রস্তাবকে ইতিবাচকভাবে দেখছে এবং সাধুবাদ জানাচ্ছে।’
নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষের মনোভাব প্রসঙ্গে তাসনিম জারা বলেন, ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনকে ঘিরে আগ্রহ স্পষ্ট। সবাই একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চান, যাতে তাঁরা নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন।
শুরু থেকেই নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি মেনে চলার চেষ্টা করছেন বলে জানান তাসনিম জারা।