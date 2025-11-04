এনসিপির নেতাদের পছন্দের আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি

এনসিপির নেতাদের পছন্দের আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ নেতারা ঢাকার কয়েকটি আসনসহ দেশের বিভিন্ন আসন থেকে নির্বাচন করতে চান। এ নিয়ে বিএনপির সঙ্গে তাঁদের অনানুষ্ঠানিক আলোচনা চলছে। এর মধ্যে ওই সব আসনের বেশির ভাগে গতকাল প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। নাহিদ ইসলাম ঢাকা-১১, আখতার হোসেন রংপুর-৪, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ঢাকা-১৮ অথবা চাঁদপুর-৫ এবং হাসনাত আবদুল্লাহ কুমিল্লা-৪ আসনে নির্বাচন করতে আগ্রহী। বিএনপির সঙ্গে আসন সমঝোতা হলে আসিফ মাহমুদ ঢাকা-১০ আসনে নির্বাচন করতে পারেন।