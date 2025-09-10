ডাকসু নির্বাচনে জগন্নাথ হলে কে কত ভোট পেলেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জগন্নাথ হলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন ছাত্রদলের প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেলের মেঘমল্লার বসু এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ছাত্রদলের প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। এই কেন্দ্রে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভিপি ও জিএস প্রার্থীরা সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন।
ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায়, জগন্নাথ হলে ভিপি পদে ছাত্রদলের প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ১ হাজার ২৭৬ ভোট পেয়েছেন। এই পদে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের উমামা ফাতেমা ২৭৮ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন ১৭১ ভোট এবং বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী আব্দুল কাদের পেয়েছেন ২১ ভোট।
এই কেন্দ্রে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভিপি প্রার্থী মো. আবু সাদিক ওরফে সাদিক কায়েম ১০ ভোট পেয়েছেন। প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী তাসনিম আফরোজ ইমি পেয়েছেন ১১ ভোট।
জগন্নাথ হলে ডাকসুর জিএস পদে মেঘমল্লার বসু সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ১৭০ ভোট পেয়েছেন। একই পদে ছাত্রদলের প্রার্থী তানভীর বারী হামিম ৩৯৮ ভোট পেয়েছেন। এই পদে তৃতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন আরাফাত চৌধুরী। তিনি পেয়েছেন ১৬৯ ভোট।
এই হলে জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী এস এম ফরহাদ পেয়েছেন ৫ ভোট। আর বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী জোটের আবু বাকের মজুমদার পেয়েছেন ২৭ ভোট।
এজিএস পদে ছাত্রদলের প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ ১ হাজার ১০৭ ভোট পেয়েছেন। এ ছাড়া তাহমিদ ৬৮, অদিতি ২৩ ও মহিউদ্দিন খান ৭ ভোট পেয়েছেন।