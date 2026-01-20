মঞ্জুর সমর্থনে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করতে হবে: জামায়াত নেতা তাহের

মঞ্জুর সমর্থনে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করতে হবে: জামায়াত নেতা তাহের
ফেনী-২ আসনে (সদর) ১০–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মজিবুর রহমান মঞ্জুকে বিজয়ী করতে সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে নামার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।
সোমবার রাতে রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইডিইবি) মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের এ আহ্বান জানান। সভার আয়োজক ছিল ঢাকায় ফেনী সদর উন্নয়ন পরিষদ।
মতবিনিময় সভায় তাহের বলেন, এবারের নির্বাচন জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতির প্রয়োজনে ১০–দলীয় জোট গঠিত হয়েছে, জামায়াত নেতা-কর্মীদের এই জোটকে জেতাতে ভূমিকা পালন করতে হবে।
সভায় এবি পার্টির (আমার বাংলাদেশ পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু জাতীয় রাজনীতিতে অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে ফেনীতে বেশি সময় দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় তিনি ফেনীর বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করাতে পেরেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর চেষ্টায় ফেনী সদর হাসপাতালকে ২৫০ থেকে ৫০০ শয্যায় রূপান্তর করা হয়েছে। এটিকে পর্যায়ক্রমে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করার কাজ শুরু হয়েছে।
মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘জনতার রায় পেলে দীর্ঘদিন বঞ্চিত ফেনী জেলাকে আমি আধুনিক জেলায় পরিণত করব।’
সভায় ফেনী জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নান বলেন, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে জামায়াতের ফেনীর সব নেতা-কর্মী মজিবুর রহমান মঞ্জুকে বিজয়ী করতে কাজ করবেন।
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেনী ফোরাম ঢাকার সভাপতি ও ঢাকা-৯ আসনে জামায়াতের প্রার্থী কবির আহমদ।
সভায় আরও বক্তব্য দেন ফেনী জেলা এবি পার্টির সদস্যসচিব ফজলুল হক, জেলা জামায়াতের অফিস সম্পাদক আবদুল মালেক, প্রচার সম্পাদক আ ন ম আবদুর রহিম, ফেনী শহর শিবিরের সভাপতি ওমর ফারুক প্রমুখ।