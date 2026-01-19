রাজনীতি

নাহিদ-আসিফসহ এনসিপির চার প্রতিনিধি বিকেলে সাক্ষাৎ করবেন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আজ সোমবার বিকেলে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধিদল।
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদলে থাকবেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, সেক্রেটারি মনিরা শারমিন ও আইনি সহায়তা–বিষয়ক উপকমিটির প্রধান জহিরুল ইসলাম মূসা।

বিকেল পাঁচটায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনে যাবে এনসিপির প্রতিনিধিদল। এই সাক্ষাতে নির্বাচন কমিশনের ‘পক্ষপাতমূলক আচরণ’ এবং বর্তমান নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে বলে এনসিপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বেলা পৌনে দুইটার দিকে এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মিডিয়া সেক্রেটারি ইয়াসির আরাফাতের পাঠানোর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করবে এনসিপির প্রতিনিধিদল। সাক্ষাতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং বর্তমান নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ শেষে যমুনার বাইরে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলবে।

এর আগে ১৫ জানুয়ারি সপরিবার যমুনায় গিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

তারেক রহমানের পর গতকাল রোববার সন্ধ্যায় যমুনায় গিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জামায়াতে ইসলামীর চার সদস্যের প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলের আমির শফিকুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান।

