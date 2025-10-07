রাজনীতি

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অবস্থান জানালেন তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিবিসি বাংলাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান
ছবি: বিবিসি বাংলার ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে  অবস্থান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘সবার আগে বাংলাদেশ। আমি আগে আমার দেশের মানুষের স্বার্থ দেখব, আমার দেশের স্বার্থ দেখব। ওটাকে আমি রেখে আপহোল্ড করে আমি যা যা করতে পারব, আমি তা–ই করব।’

বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বিএনপির নীতি কী হবে—এমন প্রশ্নের উত্তরে তারেক রহমান এ কথা বলেন। বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব আজ মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয়।

দীর্ঘ ১৭ বছর পর এই প্রথম কোনো গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিলেন তারেক রহমান। গতকাল সোমবার সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্ব প্রকাশ করা হয়।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত বা কেমন থাকা প্রয়োজন—এ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তারেক রহমান বলেন, ‘অবশ্যই আমি আমার পানির হিস্যা চাই। অবশ্যই আমি দেখতে চাই না যে আরেক ফেলানী ঝুলে আছে। অবশ্যই আমরা এটা মেনে নেব না।’

বিবিসি বাংলাকে সাক্ষাৎকার দেন তারেক রহমান
ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

পানির হিস্যা চাওয়া ও সীমান্ত হত্যার বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার থাকবেন কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে তারেক রহমান দুটি উদাহরণ দিয়ে বিএনপির অবস্থান বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের পানির হিস্যা চাই। অর্থাৎ আমার দেশের হিস্যা, মানুষের হিস্যা আমি চাই, হিসাব আমি চাই। আমার যেটা ন্যায্য, সেটা আমি চাই। অবশ্যই ফেলানী হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে আমার মানুষের ওপরে আঘাত এলে অবশ্যই সেই আঘাতকে এভাবে আমি মেনে নেব না।’

তারেক রহমানের কাছে বিবিসি বাংলার প্রশ্ন ছিল, ৫ আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর শেখ হাসিনা দিল্লিতে গেছেন এবং সেখানে আছেন। ভারতের সঙ্গে একটা সম্পর্কের শীতলতা দেখা গেছে এক বছর ধরে। যেমন ধরুন, সেটি যাওয়া–আসার ক্ষেত্রে, ব্যবসার ক্ষেত্রে, নানা রকম। সে ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আপনারা সরকারে এলে হবে বা পরিবর্তনের ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন—এমন কোনো চিন্তা কি আপনাদের আছে?

জবাবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রহমান বলেন, ‘এখন তারা যদি স্বৈরাচারকে সেখানে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের বিরাগভাজন হয়, সেখানে তো আমাদের কিছু করার নেই। এটা বাংলাদেশের মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের সঙ্গে শীতল থাকবে। সো, আমাকে আমার দেশের মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে।’

