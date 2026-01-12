চট্টগ্রাম–৯ আসনে জামায়াতের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলই থাকছে

চট্টগ্রাম–৯ আসনে জামায়াতের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলই থাকছে
চট্টগ্রাম–৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এ কে এম ফজলুল হকের আপিল আবেদন নামঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ফলে আপিলে তাঁর প্রার্থিতা ফেরেনি। তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিলই থাকছে।
আজ সোমবার সকাল থেকে নির্বাচন ভবনের মিলনায়তনে তৃতীয় দিনের আপিল শুনানি শুরু করে ইসি। একপর্যায়ে ফজলুল হকের আপিল শুনানি হয়।
দ্বৈত নাগরিকত্বের কারণে বাছাইয়ে জামায়াতের এই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছিলেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি ইসিতে আপিল করেন। আপিল শুনানি শেষে তাঁর মনোনয়নপত্র অবৈধ বলে রায় দেয় ইসি।
পরে এ কে এম ফজলুল হক সাংবাদিকদের বলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগের জন্য আবেদন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস তাঁকে নিয়োগের সময়ও দিয়েছে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। আপিলে তিনি বিষয়টি তুলে ধরেছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাঁর আপিল গ্রহণ করেনি।
জামায়াতের প্রার্থী আরও অভিযোগ করেন, বিএনপির অনেক প্রার্থী বৈদেশিক নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন করেই বৈধ প্রার্থী বিবেচিত হয়েছেন। তাই এখানে সবার জন্য সমান সুযোগ থাকছে না। আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি উচ্চ আদালতে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।