নির্বাচনে জুলাইয়ের প্রভাব কতটা পড়বে 

প্রথম আলোর জরিপ
নির্বাচনে জুলাইয়ের প্রভাব কতটা পড়বে
২০২৪ সালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা রয়েছে। এই নির্বাচনে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়ে নানা আলোচনা আছে। প্রথম আলোর উদ্যোগে পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী, ২৩ শতাংশ মানুষ মনে করেন, এই নির্বাচনে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের প্রভাব উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ও ব্যাপকভাবে পড়বে।
জরিপে দেশের ৫টি নগর ও ৫টি গ্রাম বা আধা শহরাঞ্চলের প্রাপ্তবয়স্ক (১৮-৫৫ বছর) ১ হাজার ৩৪২ জনের মতামত নেওয়া হয়। এর মধ্যে পুরুষ ৬৭৪ জন, নারী ৬৬৮ জন। জরিপে অংশ নেওয়া মানুষেরা বিভিন্ন আয়, শ্রেণি ও পেশার। গত ২১ থেকে ২৮ অক্টোবর জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
জরিপকারী প্রতিষ্ঠান বলেছে, এটি একটি মতামত জরিপ। এটা দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক জরিপ, তবে নির্দিষ্টভাবে কোনো নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে না। জরিপের নমুনা এমন মানুষদেরই তুলে ধরেছে, যাঁরা অনলাইন অথবা ছাপা পত্রিকা পড়তে পারেন এবং আগামী নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জরিপের ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতার (কনফিডেন্স লেভেল) মাত্রা ৯৯ শতাংশ।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের কতটা প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন—জরিপে এ প্রশ্নের জবাবে ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা সামান্য প্রভাবের কথা বলেছেন। আর ৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের কোনো প্রভাব পড়বে না।
১৮ দশমিক ৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, ভোটে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রভাব পড়বে। আর ৪ দশমিক ৭ শতাংশ বলেছেন, ব্যাপক প্রভাব পড়বে। অর্থাৎ, ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই নির্বাচনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রভাব পড়বে। অবশ্য নির্বাচনে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের প্রভাব পড়বে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত নন বলেছেন ৩৮ দশমিক ৬ শতাংশ উত্তরদাতা।
নির্বাচনে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের প্রভাব-সম্পর্কিত প্রশ্নে নারী ও পুরুষ উত্তরদাতাদের মতামতের মধ্যে পার্থক্য সামান্য। তবে নির্বাচনে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়বে, একেবারে তরুণ ভোটারদের মধ্যে এমনটা মনে করার প্রবণতা কিছুটা বেশি। যেমন, ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী ভোটারদের সাড়ে ২৫ শতাংশ মনে করেন, নির্বাচনে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে। আর এই বয়সী ভোটারদের ৪ দশমিক ৭ শতাংশের ধারণা, নির্বাচনে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের ব্যাপক প্রভাব পড়বে।
অর্থাৎ, সবচেয়ে তরুণ ভোটারদের ৩০ দশমিক ২ শতাংশ নির্বাচনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রভাবের কথা বলেছেন (বিস্তারিত দেখুন ইনফোগ্রাফিকসে, পৃষ্ঠা ৪)।